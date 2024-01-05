Тренер Вероники Кудерметовой Сергей Демехин в интервью «СЭ» рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются теннисисты из-за ограничений на международные авиаперевозки из России и в Россию.

— Приходится реже бывать дома, что, в свою очередь, тяжело психологически, нет возможности вернуться, расслабиться, перезагрузиться. Раньше при любой возможности всегда возвращались в Россию. Теннисный календарь и так очень плотный, а тут еще и проблемы с логистикой... Это неудобно и плохо для нас. По визам все усложнилось, спортсмены тут ничем не отличаются от других людей.

Организационные вопросы — это очередное давление. Вместо того чтобы думать в два-три дня отдыха, как тебе качественно их провести с пользой для дела, и готовиться спокойно к следующему турниру, приходится обдумывать за полгода, за год, где ты будешь находиться, когда ты сможешь податься на визу, в какой стране, какие документы для этого нужны, закончится паспорт или нет... Планы строить нужно сильно заранее, потому что окошки для собеседований найти трудно, и по спортсменам это сильно бьет, — сказал Демехин.