Мирра Андреева проиграла Носковой в четвертьфинале турнира в Брисбене
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Брисбене (Австралия).
В четвертьфинале россиянка уступила Линде Носковой из Чехии со счетом 5:7, 3:6.
В полуфинале Носкова встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия) — 7:5, 6:3
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