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Сегодня, 09:49

Мирра Андреева проиграла Носковой в четвертьфинале турнира в Брисбене

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Мирра Андреева.
Фото AFP

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Брисбене (Австралия).

В четвертьфинале россиянка уступила Линде Носковой из Чехии со счетом 5:7, 3:6.

В полуфинале Носкова встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия) — 7:5, 6:3

Теннис
Мирра Андреева
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