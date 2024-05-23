Саккари: «Последние пару лет Свентек демонстрировала невероятные результаты, но всех можно победить»

Греческая теннисистка Мария Саккари рассказала, как относится к разговорам про «Большую тройку» женского тура, в которую включают польку Игу Свентек, белоруску Арину Соболенко и представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

«Последние пару лет Ига демонстрировала невероятные результаты, но всех можно победить. Я чувствую, что моя главная цель — попасть в тройку лучших, и тогда все для меня станет возможным. Ига сейчас является самой стабильной теннисисткой, но мне кажется, что все играют хорошо. А в хороший день каждый может победить каждого. Так что я не особо обращаю внимание на разговоры о «Большой тройке», потому что не считаю, что сейчас на этом уровне только три игрока — их на самом деле больше», — приводит Tennis World USA слова Саккари.

На данный момент Саккари занимает седьмое место в мировом рейтинге WTA. 28-летняя спортсменка является полуфиналисткой двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции, Открытый чемпионат США-2021), а также победительницей двух турниров WTA в одиночном разряде.