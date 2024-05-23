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Сегодня, 13:42

Панова не сумела выйти в полуфинал парного турнира в Страсбурге

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Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос проиграли Деми Шуурс из Нидерландов и представительнице Бразилии Луизе Стефани в четвертьфинале парного турнира в Страсбурге — 2:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 11 минут. Панова и Олмос совершили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта. В активе Шуурс и Стефани один эйс и шесть реализованных брейк-пойнтов.

В следующем раунде соревнований вторые сеянные Шуурс и Стефани встретятся с испанкой Кристиной Букшей и румынкой Моникой Никулеску.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Деми Схурс/Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия, 2) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия) — 6:2, 6:3

Теннис
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