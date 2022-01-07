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Теннисистку Ворачову задержали и депортируют из Австралии из-за медотвода

14:02
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Пограничная служба Австралии аннулировала визу чешской теннисистки Ренаты Ворачовой, сообщает abc.net.au.

6 января девушку задержали и отправили в ту же гостиницу, где находится Новак Джокович. Спортсменке сказали, что в ближайшее время она должна покинуть страну. Пока неизвестно, будет ли она обжаловать решение.

Ворачова въехала в Австралию, получив от Tennis Australia медотвод от вакцинации от коронавируса. В документе указывалось, что теннисистка перенесла ковид в последние полгода. Власти Австралии не считают это достаточным обоснованием.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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