Теннисистку Ворачову задержали и депортируют из Австралии из-за медотвода
14:02
Пограничная служба Австралии аннулировала визу чешской теннисистки Ренаты Ворачовой, сообщает abc.net.au.
6 января девушку задержали и отправили в ту же гостиницу, где находится Новак Джокович. Спортсменке сказали, что в ближайшее время она должна покинуть страну. Пока неизвестно, будет ли она обжаловать решение.
Ворачова въехала в Австралию, получив от Tennis Australia медотвод от вакцинации от коронавируса. В документе указывалось, что теннисистка перенесла ковид в последние полгода. Власти Австралии не считают это достаточным обоснованием.
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