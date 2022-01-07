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Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

12:35
Вероника Кудерметова. Фото Getty Images
Вероника Кудерметова. Фото Getty Images
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Россиянка Вероника Кудерметова обыграла Анастасию Потапову (6:2, 4:6, 6:0) в четвертьфинале турнира в Мельбурне.

В полуфинальной встрече Кудерметова сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония, 1) — Андреа Петкович (Германия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Melbourne Summer Set 1

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 3) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 4:6, 6:0

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Виктория Кравченко все материалы автора
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