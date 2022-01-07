Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мельбурне
12:35
Россиянка Вероника Кудерметова обыграла Анастасию Потапову (6:2, 4:6, 6:0) в четвертьфинале турнира в Мельбурне.
В полуфинальной встрече Кудерметова сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония, 1) — Андреа Петкович (Германия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Melbourne Summer Set 1
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова (Россия, 3) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 4:6, 6:0
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