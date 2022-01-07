Кудерметова сыграет с Осакой в полуфинале турнира в Мельбурне
16:00
Японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал турнира в Мельбурне (Австралия).
В четвертьфинале она обыграла Андреа Петкович из Германии со счетом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
В полуфинале Осака сыграет с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, которая в четвертьфинале победила Анастасию Потапову (6:2, 4:6, 6:0).
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Melbourne Summer Set 1
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Наоми Осака (Япония, 1) — Андреа Петкович (Германия) — 6:1, 7:5
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