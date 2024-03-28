Теннисистка Калинская рассказала об исполнении «Калинки-малинки» болельщиками в ее честь

25-я ракетка мира россиянка Анна Калинская в интервью «СЭ» рассказала обозревателю Игорю Рабинеру о своих целях на сезон и взаимоотношениях с болельщиками.

Публика ради поддержки 25-летней спортсменки иногда исполняет русские песни, в которых упоминается растение калина, связанное с фамилией теннисистки.

— О чем мечтаете в карьере и в жизни?

— В карьере — оставаться здоровой и наслаждаться игрой, приносить удовольствие фанатам, когда они смотрят теннис. Помогать тому, чтобы детишки любили этот вид спорта. В жизни — чтобы родные и близкие были здоровы и счастливы.

— На Открытом чемпионате Австралии с трибун в вашу честь пели «Ой цветет калина...»

— И «Калинку-малинку»!

— Конечно. Хотите еще раз услышать песни, которые болельщики посвящают вам?

— Да. Тогда я удивилась, и это подняло мне настроение. Такое приятно слышать, и надеюсь, что еще дам людям повод спеть снова.

— Еще ближе к концу прошлого года вы были за пределами первой сотни. Что позволило вам совершить такой рывок?

— Наверное, большое желание. Я очень скучала по играм. Поэтому сейчас, когда здоровье позволяет выходить на корт, особенно. Ценю это намного больше, чем раньше.

— Есть цель в этом году залезть в топ-20, в следующем — в топ-10?

— Просто как можно лучше. А еще — чтобы было много матчей и игралось без травм.

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