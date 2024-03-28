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28 марта, 18:30

Елена Рыбакина — Виктория Азаренко: смотреть трансляцию матча в Майами онлайн

Рыбакина сыграет с Азаренко в 1/2 финала турнира в Майами 28 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина сыграет с 32-м номером мирового рейтинга Викторией Азаренко в 1/2 финала турнира в Майами в четверг, 28 марта. Ориентировочное время начала матча — в 22.00 по московскому времени.

В России, Белоруссии и Казахстане официальной трансляции не будет. В прямом эфире бесплатно смотреть матч Рыбакина — Азаренко можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Представительница Казахстана в 1/4 финала обыграла Марию Саккари из Греции в трех сетах — 7:5, 6:7 (4:7), 6:4. Белорусская теннисистка выбила из борьбы казашку Юлию Путинцеву — 7:6 (7:4), 1:6, 6:3.

Теннис: турниры, ATP, WTA, новости, результаты, рейтинги

Теннис
Виктория Азаренко
Елена Рыбакина
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