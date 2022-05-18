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Сегодня, 15:49

Тарпищев: «Травма у Павлюченковой обострилась при большой нагрузке»

Роман Шишов
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что травма у россиянки Анастасии Павлюченковой обострилась, когда теннисистка перенесла большую нагрузку.

30-летняя Павлюченкова снялась с предстоящего турнира и досрочно завершила выступление в сезоне-2022.

«Оказывается, она не делала операцию. При большой нагрузке травма проявила себя, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Ждем результатов консультации врачей, специалистов и будем после этого смотреть, сколько займет восстановление».

Павлюченкова занимает 21-е место в рейтинге WTA, на счету россиянки 12 титулов под эгидой организации.

Лучшим достижением Павлюченковой на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Также в 2021 году россиянка завоевала золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Источник: https://tass.ru/sport/14658251
Анастасия Павлюченкова
Шамиль Тарпищев
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