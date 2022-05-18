Макарова проиграла Доден в матче второго круга турнира WTA в Стасбурге

Российская теннисистка Екатерина Макарова потерпела поражение от француженки Осеан Доден в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стасбурге (Франция).

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу французской теннисистки.

Таким образом, Доден вышла в третий круг турнира WTA, где сыграет с победителем игры между Викторией Голубич из Швейцарии и Фионой Ферро из Франции.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Осеан Доден (Франция) — Екатерина Макарова (Россия, Q) — 6:2, 6:1

Следующий соперник

Виктория Голубич (Швейцария, 9) — Фиона Ферро (Франция)