Макарова проиграла Доден в матче второго круга турнира WTA в Стасбурге
Российская теннисистка Екатерина Макарова потерпела поражение от француженки Осеан Доден в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стасбурге (Франция).
Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу французской теннисистки.
Таким образом, Доден вышла в третий круг турнира WTA, где сыграет с победителем игры между Викторией Голубич из Швейцарии и Фионой Ферро из Франции.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Осеан Доден (Франция) — Екатерина Макарова (Россия, Q) — 6:2, 6:1
Следующий соперник
Виктория Голубич (Швейцария, 9) — Фиона Ферро (Франция)
Новости