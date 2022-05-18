Кербер обыграла Соснович и вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Немецкая теннисистка Ангелика Кербер в 1/8 финала турнира в Страсбурге обыграла белоруску Александру Соснович со счетом 6:2, 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. 34-летняя немка сделала 2 эйса и 6 ошибок на второй подаче, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. У 28-летней белоруски 6 подач навылет, 4 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В четвертьфинале Кербер встретится с Магдой Линетт из Польши.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ангелик Кербер (Германия, 2, WC) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 6:2, 3:6, 6:4