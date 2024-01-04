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Сегодня, 00:29

Тарпищев назвал трех российских теннисисток, которые могут войти в топ-10 рейтинга WTA

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, предположил, кто из российских теннисисток может подняться в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

«При правильной работе Самсонова и Кудерметова вполне могут войти в топ-10 рейтинга WTA. Еще Александрова при более счастливых обстоятельствах, так как она больше зависима от удобного и неудобного соперника», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-609516-tarpishchev-nazval-trekh-rossiyskikh-tennisistok-kotoryye-mogut-voyti-v-top-10-reytinga-wta
Теннис
Шамиль Тарпищев
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