Тарпищев назвал трех российских теннисисток, которые могут войти в топ-10 рейтинга WTA

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, предположил, кто из российских теннисисток может подняться в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

«При правильной работе Самсонова и Кудерметова вполне могут войти в топ-10 рейтинга WTA. Еще Александрова при более счастливых обстоятельствах, так как она больше зависима от удобного и неудобного соперника», — приводит слова Тарпищева Sport24.