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Сегодня, 13:40

Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла Елену Гадеки из Австралии во втором круге турнира WTA в Брисбене — 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 13 минут.

В третьем круге Рыбакина сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Оливия Гадеки (Австралия, Q) — 6:4, 6:1

Теннис
Елена Рыбакина
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