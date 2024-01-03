Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла Елену Гадеки из Австралии во втором круге турнира WTA в Брисбене — 6:4, 6:1.
Матч продолжался 1 час 13 минут.
В третьем круге Рыбакина сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Оливия Гадеки (Австралия, Q) — 6:4, 6:1
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