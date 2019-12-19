Свитолина начала сотрудничество с Багдатисом

Киприот Маркос Багдатис стал одним из тренеров украинки Элины Свитолиной. Об этом он объявил в своем Twitter.

— Рад сообщить о начале новой главы в моей жизни, — написал Багдатис. — С нетерпением жду, когда мы вместе с Энди Беттлсом будем тренировать замечательную спортсменку и великолепную теннисистку Элину Свитолину. Благодарен Элине за доверие. Вперед! 2020-й, мы идем.

Багдатис помогал украинке на Итоговом турнире WTA-2019, где она дошла до финала.