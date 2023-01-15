Свентек восхищается стабильной игрой Джоковича, которую он показывает на протяжении своей карьеры

Польская теннисистка Ига Свентек заявила, что не собирается кардинально менять свою игру в сезоне-2023.

«Я бы сказала, что изменений будет мало. Величайшие игроки постоянны на протяжении всей своей карьеры. Я не думаю, что игра Новака сильно изменилась за последние несколько лет. Считаю, что важно уметь просто соответствовать лучшей игре, которая у тебя есть. Это сработало, так зачем же мне так сильно меняться?» - приводит Tennis World слова Свентек.

В сезоне-2022 польская теннисистка стала первой ракеткой мира. Она завоевала восемь титулов, в том числе победы на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США.