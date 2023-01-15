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Сегодня, 14:08

Дмитриева назвала тройку лидеров российского женского тенниса

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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18-кратная чемпионка СССР, известная журналистка Анна Дмитриева рассказала «СЭ», кого считает лидерами теннисной сборной России среди женщин.

«У нас хорошая группа теннисистов теперь и среди женщин, которая может попортить нервную систему важным соперницам. Тройка лидеров — это Касаткина, Кудерметова, Самсонова», — сказала Дмитриева «СЭ».

С 16 по 30 января в Мельбурне пройдет Открытый чемпионат Австралии. В первом круге Дарья Касаткина сыграет с Варварой Грачевой, Вероника Кудерметова встретится с Мариной Заневской, Людмила Самсонова — с Жасмин Паолини.

Теннис
Анна Дмитриева
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Людмила Самсонова
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