Дмитриева назвала тройку лидеров российского женского тенниса

18-кратная чемпионка СССР, известная журналистка Анна Дмитриева рассказала «СЭ», кого считает лидерами теннисной сборной России среди женщин.

«У нас хорошая группа теннисистов теперь и среди женщин, которая может попортить нервную систему важным соперницам. Тройка лидеров — это Касаткина, Кудерметова, Самсонова», — сказала Дмитриева «СЭ».

С 16 по 30 января в Мельбурне пройдет Открытый чемпионат Австралии. В первом круге Дарья Касаткина сыграет с Варварой Грачевой, Вероника Кудерметова встретится с Мариной Заневской, Людмила Самсонова — с Жасмин Паолини.