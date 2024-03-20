Стала известна соперница Павлюченковой во втором круге турнира в Майами
Американка Шелби Роджерс победила чешку Линду Фрухвиртову в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами — 4:6, 6:4, 6:2.
Роджерс вышла во втором круг и встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Шелби Роджерс (США) — Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — 4:6, 6:4, 6:2
Аранча Рус (Нидерланды) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:0, 6:3
Виктория Томова (Болгария) — Тамара Корпач (Германия, LL) — 6:2, 6:4
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