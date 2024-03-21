Соболенко: «Смерть Кости — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях отреагировала на смерть экс-хоккеиста Константина Кольцова.

«Смерть Кости — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и личную жизнь его семьи в это трудное время», — написала Соболенко.

Ранее сообщалось, что 25-летняя спортсменка примет участие в турнире, но откажется от интервью и участия в пресс-конференциях.

19 марта стало известно о смерти экс-хоккеиста Константина Кольцова, с которым Соболенко состояла в отношениях. Перед кончиной он также находился в Майами.

Полиция Майами объявила, что начала расследование предполагаемого самоубийства Кольцова.