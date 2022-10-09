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9 октября, 04:58

Соснович не смогла пробиться в основную сетку турнира в Сан-Диего

Сергей Разин
корреспондент
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Белорусская теннисистка Александра Соснович в полуфинале квалификации турнира в Сан-Диего уступила американке Эшлин Крюгер со счетом 1:6, 6:2, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету 28-летней белоруски 10 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. У 18-летней американки 4 эйса и 5 реализованных брейк-пойнта из 13.

В финале квалификации 205-я ракетка мира встретится с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Луиза Чирико (США).

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