Путинцева уступила 195-й ракетке мира в квалификации турнира в Сан-Диего

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в полуфинале квалификации турнира в Сан-Диего уступила американке Луизе Чирико со счетом 5:7, 6:1, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. На счету Путинцевой две ошибки навылет и 8 реализованных брейк-пойнта из 11. У 26-летней американки один эйс, 8 ошибок на второй подаче и 7 реализованных брейк-пойнта из 17.

В финале квалификации 195-я ракетка мира встретится с американкой Эшлин Крюгер, которая оказалась сильнее белоруски Александры Соснович.