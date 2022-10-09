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9 октября, 06:43

Путинцева уступила 195-й ракетке мира в квалификации турнира в Сан-Диего

Сергей Разин
корреспондент
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в полуфинале квалификации турнира в Сан-Диего уступила американке Луизе Чирико со счетом 5:7, 6:1, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. На счету Путинцевой две ошибки навылет и 8 реализованных брейк-пойнта из 11. У 26-летней американки один эйс, 8 ошибок на второй подаче и 7 реализованных брейк-пойнта из 17.

В финале квалификации 195-я ракетка мира встретится с американкой Эшлин Крюгер, которая оказалась сильнее белоруски Александры Соснович.

Юлия Путинцева
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