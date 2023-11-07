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Сегодня, 17:43

Звонарева назвала победу на турнире в Канкуне одним из самых больших достижений в карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вера Звонарева (справа) и Лаура Зигемунд.
Фото Reuters

Российская теннисистка Вера Звонарева прокомментировала победу на итоговом турнире WTA в Канкуне в парном разряде.

39-летняя россиянка выиграла турнир в паре с немкой Лаурой Зигемунд. В финале они обыграли Николь Меличар и Эллен Перес (США/Австралия) – 6:4. 6:4. Игра проходила 6 ноября.

«Этот год, вероятно, был первым в моей карьере, когда я по-настоящему сосредоточилась на парном разряде. В прошлом я выиграла пару титулов на турнирах Большого шлема, а также пару крупных турниров, но это особенное событие.

Не думаю, что я осознаю это в данный момент, но когда у меня появится возможность оглянуться назад на всю свою карьеру, этот результат станет одним из тех, что я вспомню. Это одно из самых больших достижений в моей карьере», – приводит слова Звонаревой официальный сайт WTA.

Теннис
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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