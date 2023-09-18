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Сегодня, 09:06

Соболенко возглавляет рейтинг WTA, Касаткина — 13-я

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко занимает первое место в рейтинге WTA.

Вторую строчку занимает Ига Швентек из Польши. Замыкает тройку американка Кори Гауфф.

Лучшей из россиянок в рейтинге является Дарья Касаткина, она занимает 13-е место.

Рейтинг WTA от 18 сентября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9266 очков;

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8195;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6165;

4 (5). Джессика Пегула (США) — 5755;

5 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5665;

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830;

7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3771;

8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 3765;

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3560;

10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3220

...

13 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2790

...

17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2415

...

19 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2250;

20 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2250

...

26 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1685

...

40 (38). Анна Блинкова (Россия) — 1263

...

57 (57). Мирра Андреева (Россия) — 979

...

62 (63). Элина Аванесян (Россия) — 931

...

75 (76). Камилла Рахимова (Россия) — 826

...

77 (92). Анна Калинская (Россия) — 814

...

82 (82). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 790;

83 (83). Диана Шнайдер (Россия) — 790.

Теннис
Арина Соболенко
Дарья Касаткина
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