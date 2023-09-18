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Сегодня, 10:30

Шнайдер прошла во второй круг турнира в Гуанчжоу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла американку Клер Лю в первом круге турнира в Гуанчжоу (Китай) — 6:1, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 16 минут.

Во втором круге россиянка сыграет с победительницей пары Надя Подороска (Аргентина) — Ван Сиюй (Китай).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) — Клер Лю (США, 8) — 6:1, 6:3

Теннис
Диана Шнайдер
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