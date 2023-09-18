Шнайдер прошла во второй круг турнира в Гуанчжоу
Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла американку Клер Лю в первом круге турнира в Гуанчжоу (Китай) — 6:1, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 16 минут.
Во втором круге россиянка сыграет с победительницей пары Надя Подороска (Аргентина) — Ван Сиюй (Китай).
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Диана Шнайдер (Россия) — Клер Лю (США, 8) — 6:1, 6:3
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