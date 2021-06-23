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Соболенко обыграла обидчицу Кудерметовой на турнире WTA в Истборне

20:00
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Элисон Риске (6:1, 6:4) во втором раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания).

Матч продолжался 1 час и 8 минут. В следующем раунде Соболенко сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Элисон Риске (США) — 6:1, 6:4

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