Соболенко обыграла обидчицу Кудерметовой на турнире WTA в Истборне
20:00
Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Элисон Риске (6:1, 6:4) во втором раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания).
Матч продолжался 1 час и 8 минут. В следующем раунде Соболенко сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Viking International Eastbourne
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Элисон Риске (США) — 6:1, 6:4
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