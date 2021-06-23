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Контавейт обыграла Андрееску во втором раунде турнира в Истборне

19:36
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт победила канадку Бьянку Андрееску (6:3, 6:3) во втором раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания).

Матч продолжался один час и семь минут. Следующей соперницей Контавейт станет швейцарка Виктория Голубич.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Анетт Контавейт (Эстония) — Бьянка Андрееску (Канада, 3) — 6:3, 6:3

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