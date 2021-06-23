Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Блинкова уступила Кербер во втором раунде турнира в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ

20:20
Теги:

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер победила россиянку Анну Блинкову (6:0, 6:2) в матче второго раунда турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).

Матч продолжался один час и одну минуту. Следующей соперницей Кербер станет американка Аманда Анисимова.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Ангелик Кербер (Германия, 4) — Анна Блинкова (Россия) — 6:0, 6:2

Читайте также

«Позор! Дворовый футбол, который противно смотреть!» Вячеслав Фетисов — о провале сборной России на Евро
Журналист Би-би-си опроверг заявления британского минобороны по инциденту с эсминцем
Учительница совратила школьника, после чего напала на него с ножницами
Почему нельзя поздравлять с днем рождения заранее — приметы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд