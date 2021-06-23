Блинкова уступила Кербер во втором раунде турнира в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ
20:20
Немецкая теннисистка Ангелик Кербер победила россиянку Анну Блинкову (6:0, 6:2) в матче второго раунда турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).
Матч продолжался один час и одну минуту. Следующей соперницей Кербер станет американка Аманда Анисимова.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Ангелик Кербер (Германия, 4) — Анна Блинкова (Россия) — 6:0, 6:2
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