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Бенчич — о сотрудничестве с Турсуновым: «Я перепробовала все, чтобы заполучить его»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировал информацию о сотрудничестве с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

«Я перепробовала все, чтобы заполучить его. Он очень хороший и жесткий тренер. Думаю, что сотрудничество с ним это было хорошее для меня решение», — приводит слова Бенчич Sportskeeda.

В 2022 году Турсунов работает уже с третьим игроком. В первой части сезона он сотрудничал с Анетт Контавейт, а когда начался североамериканский хардкор, он вошел в тренерский штаб Эммы Радукану.

11 октября стало известно, что британская теннисистка прекратила работу с Турсуновым.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/i-tried-everything-get-him-belinda-bencic-hiring-emma-raducanu-s-former-coach-dmitry-tursunov?key2=797341&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Теннис
Белинда Бенчич
Дмитрий Турсунов
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