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11 октября, 20:36

Британская теннисистка Радукану прекратила сотрудничество с Турсуновым

Мария Гусева
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Британская теннисистка Эмма Радукану прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым, сообщает издательство Express.

По информации источника, спортсменка будет работать с бывшим тренером Энди Маррея по физической подготовке Джезом Грином.

Турсунов начал тренировать Радукану в июле 2022 года. Лучшим результатом спортсменки при российском тренере стал полуфинал турнира категории WTA 250 в Сеуле. За последние 16 месяцев теннисистка сменила четырех тренеров.

19-летняя спортсменка является победительницей одного турнира «Большого шлема» и одного турнира WTA. Радукану занимает 68-е место в мировом рейтинге.

Источник: https://www.express.co.uk/
Теннис
Дмитрий Турсунов
Эмма Радукану
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