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Сегодня, 10:45

Касаткина рассказала о давлении, которое испытывает из-за борьбы в чемпионской гонке WTA

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Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о давлении из-за борьбы в чемпионской гонке WTA.

«Как бы я ни пыталась отогнать мысли об итоговом турнире, обмануть себя не могу. Мне просто нужно принять это давление и справиться с ним так, как могу. Это первый раз, когда у меня действительно есть шанс стать частью турнира, а не приехать в качестве запасного игрока. Это стресс для меня, но я довольно счастлива. Давление — это хорошо. Если бы в 2019 году мне сказали, что через три года я буду испытывать давление из-за борьбы за место в Итоговом турнире WTA, я бы сказала: «Вы шутите?» Я не могу в это поверить, но хорошо столкнуться с такой проблемой», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

Во втором круге турнира в Гвадалахаре Касаткина обыграла китаянку Чжу Линь со счетом 6:1, 6:2.

В чемпионской гонке WTA российская теннисистка находится на седьмом месте. Лидирует представительница Польши Ига Свентек.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2860075/sakkari-kasatkina-garcia-win-to-stay-in-the-wta-finals-hunt-in-guadalajara
Теннис
Дарья Касаткина
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