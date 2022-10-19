Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:45

Чесноков: «Турсунов заработал себе весомое имя как тренер, поэтому теннисистки его выбирают»

Чесноков считает, что Турсунов заработал себе весомое имя как теннисный тренер
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что российский тренер Дмитрии Турсунов является востребованным тренером среди теннисисток.

Ранее издание The Times сообщило, что Турсунов прекратил сотрудничество с Эммой Радукану из Великобритании и теперь будет работать с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

«Было понятно, что с Радукану не может быть длительного сотрудничества, победа на US Open вскружила ей голову, она сменила кучу тренеров после нее. Что касается сотрудничества Турсунова с Бенчич, то она уже состоявшаяся теннисистка, а Турсунов больше десяти лет был игроком ATP, у него огромный запас знаний, он хорошо работает с девушками, поэтому его выбирают. Он заработал себе весомое имя как тренер. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

25-летняя Бенчич занимает 14-е место в рейтинге WTA. В 2021 году теннисистка на Олимпийских играх в Токио стала чемпионкой в одиночном разряде и серебряным призером в парном.

Источник: https://tass.ru/sport/16098613
Теннис
Андрей Чесноков
Дмитрий Турсунов
1
0
Читайте также
Появилось полное видео перепалки тренеров ЦСКА и «Спартака» Федотова и Абаскаля во время дерби
Европа давит на НХЛ: Россия останется без Кубка мира?
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Военное положение на новых территориях России будет действовать с 20 октября
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бенчич — о сотрудничестве с Турсуновым: «Я перепробовала все, чтобы заполучить его»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости