Кудерметова отыграла 5 матчболов у Коллинз и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла Даниэлл Коллинз из США в четвертьфинале турнира в Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:1. Девушки провели на корте 2 часа 49 минут. Во втором сете 25-летняя россиянка отыграла пять матчболов при счете 5:6, а затем ушла с 1:4 на тай-брейке.

9-я ракетка мира Кудерметова 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету 14-й ракетки мира Коллинз — 5 эйсов, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 6) — Дэниэлл Коллинз (США, 10) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:1