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31 января, 15:35

Потапова обыграла Эррани и вышла во второй круг турнира в Линце

Алина Савинова
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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над итальянкой Сарой Эррани в первом круге турнира в Линце (Австрия) — 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из шести. На счету итальянки ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей 22-летней Потаповой станет еще одна представительница Италии Элизабетта Коччаретто.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, 5) — Сара Эррани (Италия, Q) — 6:4, 6:3

Теннис
Анастасия Потапова
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