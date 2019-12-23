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Шарапова запела. Мария в необычном образе составила дуэт с Синнером

01:17
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Мария Шарапова спела вместе с Янником Синнером, который в конце сезона выиграл турниh Next Gen ATP Finals. Россиянка и итальянец составили дуэт, представ в образах с рогами.

Ранее Шарапова в выставочном матче в Абу-Даби победила австралийку Айлу Томлянович. Также она примет участие в выставочном турнире на Гавайях, который состоится с 26 по 28 декабря.

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