Шарапова запела. Мария в необычном образе составила дуэт с Синнером

Мария Шарапова спела вместе с Янником Синнером, который в конце сезона выиграл турниh Next Gen ATP Finals. Россиянка и итальянец составили дуэт, представ в образах с рогами.

Ранее Шарапова в выставочном матче в Абу-Даби победила австралийку Айлу Томлянович. Также она примет участие в выставочном турнире на Гавайях, который состоится с 26 по 28 декабря.