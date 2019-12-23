Шарапова запела. Мария в необычном образе составила дуэт с Синнером
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Мария Шарапова спела вместе с Янником Синнером, который в конце сезона выиграл турниh Next Gen ATP Finals. Россиянка и итальянец составили дуэт, представ в образах с рогами.
This is GOLD...@janniksin + @MariaSharapova #janniksinner & #sharapova— Jannik Sinner Updates (@Jannik_Sinner) December 22, 2019
?&?: @PiattiTennis pic.twitter.com/RcKuTAgdAv
Ранее Шарапова в выставочном матче в Абу-Даби победила австралийку Айлу Томлянович. Также она примет участие в выставочном турнире на Гавайях, который состоится с 26 по 28 декабря.
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