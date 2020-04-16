Шарапова выставила на благотворительный аукцион ракетку с автографом

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в благотворительной акции «Врачи без границ».

— Для меня большая честь принять участие в аукционе «Врачей без границ», — написала Шарапова на своей странице в Facebook. — Я оставила автограф на ракетке, которой играла в прошлом году.

Все средства пойдут на борьбу с пандемией коронавируса. Начальная ставка — 1500 долларов, торги закончатся 19 апреля.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 053 279 человек. Зафиксирован 132 951 летальный исход от инфекции, вылечились 508 387 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 623 694 человека. Далее идут — Испания (177 633), Италия (165 155), Франция (147 863) и Германия (133 209).