Шарапова рассказала, что у нее болит горло от криков на корте
10:18
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала про свою привычку кричать на корте. По ее словам, из-за этого у нее болит горло.
— Почему меня и Серену критикуют за громкие крики на корте? Это хороший вопрос. Я не знаю... Я начала кричать во время матчей, еще когда была маленькой девочкой. Эта привычка так у меня и осталась. Из-за этого у меня всегда болит горло после матчей, — приводит GQ слова Шараповой.
.@MariaSharapova went undercover on the Internet for #GQActuallyMe pic.twitter.com/tbAlxOS5ZR— GQ Magazine (@GQMagazine) October 17, 2019
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