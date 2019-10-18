Шарапова рассказала, что у нее болит горло от криков на корте

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала про свою привычку кричать на корте. По ее словам, из-за этого у нее болит горло.

— Почему меня и Серену критикуют за громкие крики на корте? Это хороший вопрос. Я не знаю... Я начала кричать во время матчей, еще когда была маленькой девочкой. Эта привычка так у меня и осталась. Из-за этого у меня всегда болит горло после матчей, — приводит GQ слова Шараповой.