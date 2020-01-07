Шарапова проиграла Брэди в первом круге турнира в Брисбене

Российская теннисистка Мария Шарапова в матче первого круга турнира в Брисбене проиграла американке Дженнифер Брэди со счетом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7). В рейтинге WTA Шарапова занимает 147-е место, а Брэди — 53-е. Следующей соперницей американки будет австралийка Эшли Барти.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дженнифер Брэди (США, Q) — Мария Шарапова (Россия, WC) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:3)