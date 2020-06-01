Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Шарапова — одна из двух самых крикливых теннисисток по версии Sportscasting

04:43
Теги:

Портал Sportscasting назвал двух самых крикливых теннисисток в мире. Это Моника Селеш и Мария Шарапова.

— Россиянка вывела стоны в теннисе на совершенно иной уровень, — отметили в издании. — Комментаторы назвали один из матчей Шараповой на Уимблдонском турнире в 2013 году «битвой двух крикуней». Она встречалась с пробившейся через квалификацию португальской теннисисткой Мичель Ларчер де Бриту. Громкость выкриков Шараповой составляла в том поединке 103 децибела, однако Ларчер де Бриту ее даже превзошла — 109 децибел.

Шарапова в феврале объявила о завершении карьеры.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир