Шамиль Тарпищев об американской визе Светланы Кузнецовой: "Ситуация странная для всех"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что Светлане Кузнецовой не дают визу США, где уже в конце июля начинается серия турниров.

– Мы сделали ходатайство от Международной федерации тенниса, от Хаггерти. Все у них. Не вижу причин, по которым ей бы не дали визу. Завтра еще у Медведева собеседование в Брюсселе. У нас в теннисе еще не было случаев, чтобы нас тормозили. Кроме меня. Визу дают, но со скрипом. В теннисе проблем не возникало. Поэтому ситуация с Кузнецовой странная для всех, – сказал Тарпищев.

– Она сможет снова играть на прежнем уровне?

– Это только от нее зависит. В отдельных матчах она играет на уровне первой двадцатки. Но для того, чтобы была стабильность, нужно тщательнее относится к себе. Это самое главное. (Мария Никулашкина)

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