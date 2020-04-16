Серена Уильямс поддержала челлендж Федерера

Американская теннисистка Серена Уильямс выполнила условия челленджа, который запустил швейцарец Роджер Федерер. Она опубликовала видео в Instagram.

На видео Серена несколько раз подряд отбивает теннисный мяч после отскока от стены. Ранее то же самое проделал и Федерер.

— Четыре дня спустя... Я не смогла бы поучаствовать в этом челлендже без моей ракетки от Роджера Федерера, — написала американка.

Сезон в теннисе прерван из-за коронавируса.

По данным на утро 16 апреля в мире зарегистрированы 2 088 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 754 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 516 008 человек выздоровели за время пандемии.

В России, по данным Роспотребнадзора, 27 938 случаев заражения COVID-19. 232 человека умерли, выздоровели — 2304.