Федерер продолжает развлекатся. Стильный челлендж в белой шляпе
16:19
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер опубликовал у себя в Twitter упражнение-челлендж. Швейцарский теннисист показал, как быстро отбивает мячик от стены на близком расстоянии и предложил повторить его трюк.
Для видео Федерер надел белоснежный костюм со шляпой и подписал «Выбирайте шляпу с умом».
Here's a helpful solo drill. Let's see what you got! Reply back with a video and I'll provide some tips. Choose your hat wisely ??? #tennisathome pic.twitter.com/05lliIqh1h— Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020