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Федерер продолжает развлекатся. Стильный челлендж в белой шляпе

16:19
Роджер Федерер. Фото Twitter
Роджер Федерер. Фото Twitter
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер опубликовал у себя в Twitter упражнение-челлендж. Швейцарский теннисист показал, как быстро отбивает мячик от стены на близком расстоянии и предложил повторить его трюк.

Для видео Федерер надел белоснежный костюм со шляпой и подписал «Выбирайте шляпу с умом».

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