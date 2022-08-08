Серена Уильямс одержала победу в первом матче после Уимбодона-2022

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла испанку Нурию Парризас-Диас в первом круге турнира WTA в Торонто (Канада) — 6:3, 6:4.

Это первый матч 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» после вылета из Уимблдона-2022 в конце июня.

В следующем круге Уильямс сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Тереза Мартинцова (Чехия).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Серена Уильямс (США) — Нурия Паррисас-Диас (Испания, LL) — 6:3, 6:4