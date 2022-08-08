Серена Уильямс одержала победу в первом матче после Уимбодона-2022
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла испанку Нурию Парризас-Диас в первом круге турнира WTA в Торонто (Канада) — 6:3, 6:4.
Это первый матч 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» после вылета из Уимблдона-2022 в конце июня.
В следующем круге Уильямс сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Тереза Мартинцова (Чехия).
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Серена Уильямс (США) — Нурия Паррисас-Диас (Испания, LL) — 6:3, 6:4
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