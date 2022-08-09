Серена Уильямс намекнула, что в скором времени завершит карьеру

Американская теннисистка Серена Уильямс намекнула о скором завершении карьеры.

«Думаю, уже виден свет в конце тоннеля. Я приближаюсь к свету, так что... Не могу дождаться, когда уже доберусь до этого света.

Что я имею в виду под светом? Свободу. Мне нравится играть, это просто потрясающе. Но, знаете, я не могу заниматься этим вечно", — приводит слова Уильямс Eurosport.

8 августа Уильямс обыграла испанку Нурию Парризас-Диас в первом круге турнира WTA в Торонто (6:3, 6:4).

Это первый матч 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» после вылета с Уимблдона-2022 в конце июня. Она впервые победила в одиночном разряде в туре WTA с лета 2021 года.