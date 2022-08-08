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Сегодня, 21:22

Чемпионка Уимблдона-2022 Рыбакина вышла во второй круг турнира в Торонто

Руслан Минаев
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла чешку Марию Боузкову в первом круге турнира WTA в Торонто (Канада) — 7:5, 6:7 (3:7), 6:1.

Следующим соперником действующей чемпионки Уимблдона станет победительница пары Мэдисон Бренгл (США, Q) — Кори Гауфф (США, 10).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан) — Мария Боузкова (Чехия, Q) — 7:5, 6:7 (3:7), 6:1

Теннис
Елена Рыбакина
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