Самсонова сыграет с Бенчич в четвертьфинале турнира в Монреале
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Монреале.
В третьем круге 13-я ракетка мира Бенчич в трех сетах победила чешку Петру Квитову — 6:7 (3:7), 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут.
Игра между Бенчич и Самсоновой пройдет 12 августа. Счет в личных встречах 3-1 в пользу россиянки.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — Петра Квитова (Чехия, 7) — 6:7 (3:7), 6:3, 6:1
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