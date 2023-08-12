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Касаткина — Рыбакина: прямая трансляция матча турнира в Монреале

Касаткина сыграет с Рыбакиной в ночь на 12 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports

В ночь с пятницы на субботу, 12 августа, российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с представительницей Казахстана в матче 1/финала турнира WTA в Монреале. Начало встречи — не ранее 03:30 (по московскому времени).

Официальных трансляций матча Касаткина — Рыбакина в России не запланировано. Следить за матчем в прямом эфире можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в разных группах (например, здесь и здесь). Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

В предыдущем раунде россиянка выиграла у Марии Боузковой. Рыбакина победила американку Слоан Стивенс. В двух из трех личных встреч теннисисток победа осталась за Касаткиной.

Призовой фонд турнира в Монреале составляет 2,7 миллиона долларов. Действующей победительницей является румынка Симона Халеп.

Дарья Касаткина — победительница семи турниров WTA (из них шесть в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014).

Елена Рыбакина — победительница турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон 2022), пяти турниров в одиночном разряде, третья ракетка мира (впервые № 3 в рейтинге WTA — 12 июня 2023 года).

Теннис: турниры WTA в августе 2023 и кто из россиянок играет

Теннис
Дарья Касаткина
Елена Рыбакина
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