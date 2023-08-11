Самсонова обыграла Соболенко и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко в третьем круге турнира WTA 1000 в Монреале.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 54 минуты.

18-я ракетка мира Самсонова 8 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнтв из 6. На счету 2-й ракетки мира Соболенко 13 эйсов, 11 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

В 1/4 финала турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Петра Квитова (Чехия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12).

24-летняя россиянка вышла в свой первый в карьере четвертьфинал WTA 1000.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3