Самсонова и Рыбакина сыграют в полуфинале турнира в Монреале

В ночь с 12 на 13 августа, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, и россиянка Людмила Самсонова скрестят ракетки в рамках полуфинала турнира в Монреале. Ориентировочное время начала матча — 2.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния Рыбакина — Самсонова будет доступна в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

Представительница Казахстана в этом году выиграла турнир в Индиан-Уэллсе и в Риме (техническая победа в финале). Дошла до финала турнира в Майами, где уступила Петре Квитовой со счетом 6:7, 2:6. В решающей стадии Australian Open не смогла одолеть белоруску Арину Соболенко (6:4, 3:6, 4:6).

24-летняя российская теннисистка дошла до финала Citi Open, где проиграла Кори Гауфф (3:6, 3:6). В решающей стадии Abu Dhabi Open Самсонова уступила Белинде Бенчич со счетом 1:6, 7:6, 6:4.