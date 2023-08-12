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Сегодня, 22:00

Самсонова — Рыбакина: смотреть прямую видео трансляцию

Самсонова и Рыбакина сыграют в полуфинале турнира в Монреале
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Людмила Самсонова.
Фото USA Today Sports

В ночь с 12 на 13 августа, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, и россиянка Людмила Самсонова скрестят ракетки в рамках полуфинала турнира в Монреале. Ориентировочное время начала матча — 2.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния Рыбакина — Самсонова будет доступна в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

Представительница Казахстана в этом году выиграла турнир в Индиан-Уэллсе и в Риме (техническая победа в финале). Дошла до финала турнира в Майами, где уступила Петре Квитовой со счетом 6:7, 2:6. В решающей стадии Australian Open не смогла одолеть белоруску Арину Соболенко (6:4, 3:6, 4:6).

24-летняя российская теннисистка дошла до финала Citi Open, где проиграла Кори Гауфф (3:6, 3:6). В решающей стадии Abu Dhabi Open Самсонова уступила Белинде Бенчич со счетом 1:6, 7:6, 6:4.

Теннис
Елена Рыбакина
Людмила Самсонова
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