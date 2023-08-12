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Сегодня, 17:33

Соболенко — о поражении от Самсоновой: «Она играла невероятно, а я не была готова показать максимум»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение от россиянки Людмилы Самсоновой в третьем круге турнира WTA 1000 в Монреале.

«Очень тяжелый матч. Она играла невероятно. К сожалению, физически я не была готова показать максимум, но я все равно довольна тем уровнем, на котором играла. Скорее даже не уровнем, а боевым настроем. В целом позади отличная неделя. Потрясающая поддержка. Я очень расстроена, что проиграла и не смогу снова насладиться этой атмосферой. Да, тяжелый матч. Я не очень хорошо чувствовала себя физически, поэтому не могла двигаться и подавать так хорошо, как умею. Вот что было для меня самым сложным», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Самсонова в четвертьфинале турнира обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале она встретится с Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Людмила Самсонова. Самсонова сотворила сенсацию в Монреале. Россиянка — в полуфинале супертурнира WTA

Теннис
Арина Соболенко
Людмила Самсонова
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