Радукану снялась из-за травмы в первом круге турнира в Ноттингеме

Британская теннисистка Эмма Радукану не смогла выйти во второй круг домашнего турнира в Ноттингеме.

Спортсменка снялась из-за травмы при счете 3:4 в матче первого круга против швейцарки Виктории Голубич.

Во втором круге турнира Голубич сыграет с другой британкой, Хизер Уотсон.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Open Nottingham

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Голубич (Швейцария) — Эмма Радукану (Великобритания, 2, WC) — 4:3 отказ 2-го игрока