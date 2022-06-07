Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:37

Радукану снялась из-за травмы в первом круге турнира в Ноттингеме

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Британская теннисистка Эмма Радукану не смогла выйти во второй круг домашнего турнира в Ноттингеме.

Спортсменка снялась из-за травмы при счете 3:4 в матче первого круга против швейцарки Виктории Голубич.

Во втором круге турнира Голубич сыграет с другой британкой, Хизер Уотсон.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Open Nottingham

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Голубич (Швейцария) — Эмма Радукану (Великобритания, 2, WC) — 4:3 отказ 2-го игрока

Теннис
Эмма Радукану
0
Читайте также
Новый возрастной ценз: что теперь ждет российское фигурное катание?
Бэйл поедет в Чемпионшип, Левандовски не отпускают в «Барсу», а Мане нашутил на переход. Главные трансферные слухи Европы на 7 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самсонова проиграла Ли в первом круге турнира в Хертогенбосе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости