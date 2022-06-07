Радукану снялась из-за травмы в первом круге турнира в Ноттингеме
Британская теннисистка Эмма Радукану не смогла выйти во второй круг домашнего турнира в Ноттингеме.
Спортсменка снялась из-за травмы при счете 3:4 в матче первого круга против швейцарки Виктории Голубич.
Во втором круге турнира Голубич сыграет с другой британкой, Хизер Уотсон.
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Open Nottingham
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Голубич (Швейцария) — Эмма Радукану (Великобритания, 2, WC) — 4:3 отказ 2-го игрока
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